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  3. Иванова Надежда Юрьевна
Иванова Надежда Юрьевна
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Иванова Надежда Юрьевна

Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Санитарно-гигиенический факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевой центр вакцинопрофилактики
ул. Черемуховая, 11
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