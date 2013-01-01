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Калашников Антон Алексеевич
6.3
2
Калашников Антон Алексеевич
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
ТГМУ, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Стоматология общей практики", 2014 г.
Сертификат по специальности "Стоматология хирургическая", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Сона Плюс II
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Фирсова, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
2 отзыва
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