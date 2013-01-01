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  3. Калашников Антон Алексеевич
Калашников Антон Алексеевич
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2

Калашников Антон Алексеевич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Стоматология общей практики", 2014 г.
  • Сертификат по специальности "Стоматология хирургическая", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Сона Плюс II
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Фирсова, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
2 отзыва

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