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Калин Сергей Сергеевич
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Калин Сергей Сергеевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • Стоматологический факультет ДВГМУ, г.Хабаровск, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Колот
Доступна онлайн запись
пр-т Острякова, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
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