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Калмыкова Ирина Анатольевна
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Калмыкова Ирина Анатольевна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Приморская, 6
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов
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