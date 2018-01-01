Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Каминская Алла Викторовна
6.8
4
Каминская Алла Викторовна
Невролог (невропатолог)
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ВМИ, «Лечебное дело», 1979 г. окончания
Интернатура – МСЧ Дальзавода г. Владивостока, «Терапия», 1981 г.
Специализация – ККБ «Невропатология», 1984 г.
Курсы повышения квалификации
ФГБОУ ВО ТГМУ, «Неврология», 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач невролог, Медицинский центр "Диамед"
Врач невролог, Военно-морской клинический госпиталь ТОФ
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Консультация взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
4 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пустотина
Надежда Васильевна
Невролог (невропатолог)
5.7
1
Записаться
Цимашко
Кристина Сергеевна
Невролог (невропатолог)
6.3
2
Записаться
Мокрецова
Людмила Викторовна
Невролог (невропатолог)
,
Нейрохирург
,
Эпилептолог
6.6
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...