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  3. Каминская Алла Викторовна
Каминская Алла Викторовна
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Каминская Алла Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВМИ, «Лечебное дело», 1979 г. окончания
  • Интернатура – МСЧ Дальзавода г. Владивостока, «Терапия», 1981 г.
  • Специализация – ККБ «Невропатология», 1984 г.
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, «Неврология», 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач невролог, Медицинский центр "Диамед"
  • Врач невролог, Военно-морской клинический госпиталь ТОФ
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Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Консультация взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
4 отзыва

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