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  3. Каневская Софья Игоревна
Каневская Софья Игоревна
6.6
2

Каневская Софья Игоревна

Психиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Институт клинической психиатрии и психологии
ул. Лазо, 6Б
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
2 отзыва

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