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  3. Карапетян Давид Степанович
Карапетян Давид Степанович
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Карапетян Давид Степанович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Ереванский государственный медицинский университет, Стоматологический факультет, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматолог-ортопед, Альфамед, 2016 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Альфамед
Владивосток, ул. Котельникова, 13
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
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