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Карева Марина Алексеевна
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Карева Марина Алексеевна
Психиатр-нарколог
Стаж 31 год
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
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