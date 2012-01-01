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Каримов Дунёдар Сайибжанович
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Каримов Дунёдар Сайибжанович
Травматолог-ортопед
Стаж 12 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Высшее медицинское образование. Лечебное дело. Ошский государственный университет, г. Ош, 2012 г.
Травматология и ортопедия. ЧУ ДПО "Международный академия". г. Саратов, 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
2900 р
0 отзывов
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