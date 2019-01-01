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Карнажук Галина Анатольевна
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Карнажук Галина Анатольевна

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 29 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВБМУ, 1990 г, специальность «Сестринское дело»
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат ЧУДПО ИПиПКСЗ, 2019 г, специальность «Медицинский массаж»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Медицинская сестра (брат) по массажу
По запросу
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