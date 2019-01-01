Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Карнажук Галина Анатольевна
6.0
0
Карнажук Галина Анатольевна
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 29 лет
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ВБМУ, 1990 г, специальность «Сестринское дело»
Курсы повышения квалификации
Сертификат ЧУДПО ИПиПКСЗ, 2019 г, специальность «Медицинский массаж»
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Медицинская сестра (брат) по массажу
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Малышенко
Валентина Леонидовна
Массажист
,
Медицинская сестра (брат) по массажу
6.0
0
Записаться
Горбонос
Инна Николаевна
Медицинская сестра (брат) по массажу
6.0
0
Записаться
Алданова
Светлана Борисовна
Медицинская сестра (брат) по массажу
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...