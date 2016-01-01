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Казанцева Елена Анатольевна
6.0
0
Казанцева Елена Анатольевна
Стоматолог
Стаж 29 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование по теме "Лечение осложнений в височном суставе при изменении прикуса", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Океанский, 107
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
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