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  3. Кичигина Людмила Александровна
Кичигина Людмила Александровна
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Кичигина Людмила Александровна

Педиатр
Стаж 12 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия» с отличием.
  • Интернатура на кафедре педиатрии с курсом детских инфекционных болезней
Курсы повышения квалификации
  • ТУ « Интенсивная терапия новорожденных и детей с экстремально низкой массой тела», 2010 г.
  • ТУ « Актуальные проблемы гастроэнтерологии в подростковом возрасте», 2010 г.
  • ТУ « Актуальные вопросы пульмонологии в педиатрической практике», 2011 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
Доступна онлайн запись
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
9 отзывов

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