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Кичигина Людмила Александровна
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9
Кичигина Людмила Александровна
Педиатр
Стаж 12 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия» с отличием.
Интернатура на кафедре педиатрии с курсом детских инфекционных болезней
Курсы повышения квалификации
ТУ « Интенсивная терапия новорожденных и детей с экстремально низкой массой тела», 2010 г.
ТУ « Актуальные проблемы гастроэнтерологии в подростковом возрасте», 2010 г.
ТУ « Актуальные вопросы пульмонологии в педиатрической практике», 2011 г.
ТУ « Неотложная и экстренная помощь в педиатрической практике», 2011 г.
ТУ « Современные особенности инфекционной патологии в педиатрии», 2012 г.
Цикл общего усовершенствования «Педиатрия» Санкт- Петербургская педиатрическая академия, 2014 г.
ПК «Педиатрия, актуальные проблемы гематологии», 2018 г.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
Доступна онлайн запись
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
9 отзывов
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