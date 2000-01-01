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Ким Игорь Климентович
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Ким Игорь Климентович

Мануальный терапевт, Остеопат, Микрокинезитерапевт
Стаж 19 лет
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2002 г. окончания
  • Госпитальная интернатура по неврологии на базе ГУЗ « Госпиталь ветеранов войн», 2003 г.
  • Клиническая ординатура по мануальной терапии на кафедре медицинской реабилитации и спортивной медицины, 2005 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл «Медицинский массаж», 2000 г.
  • Микрокинезиотерапия - 1 уровень, 2007 г.
  • Микрокинезиотерапия - 2 уровень, 2011 г.
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Участие в ассоциациях
  • член клуба ИНБИ. Даосское направление (Тайцзицуань стиль Чень, Багуа Джан, буддийский йога, даосская йога), 2012 г.
Опыт работы
  • Массажист, медицинское объединение ВГМУ, 2000 г.
  • Врач-интерн, ГУЗ «Госпиталь Ветеранов Войн», 2002 г.
  • Мануальный терапевт, остеопат, микрокинезитерапевт, "ИВММ", 2005 г.
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Адреса и стоимость приёма
Альтер Натива
Доступна онлайн запись
ул. Некрасовская, 90
Консультация взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Микрокинезитерапевт
По запросу
6 отзывов

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