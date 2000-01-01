Ким Игорь Климентович
Стаж 19 лет
Обучался на многочисленных российских и международных семинарах по остеопатии, мануальной терапии и массажу. Посетил программы ЧОМа: Совершенный человек наполнение, синхронизация, концентрация. Даосская кармическая йога. Африканское тело. Даосское тело. Искусство брачных покоев. Геометрия мозга. Дворец мозга и др. Участвовал в алхимическом туре "Отшельник".
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Некрасовская, 90
Консультация взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Микрокинезитерапевт
По запросу
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