Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Кириллова Татьяна Александровна
6.0
0
Кириллова Татьяна Александровна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Конченко
Елена Владимировна
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Сулла
Мария Леонидовна
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Вольвачева
Галина Ивановна
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...