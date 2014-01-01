  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кирпичева Татьяна Анатольевна
Кирпичева Татьяна Анатольевна
6.0
0

Кирпичева Татьяна Анатольевна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рефлексотерапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Светланская, 38/40
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи