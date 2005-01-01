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  3. Киселева Ирина Владимировна
Киселева Ирина Владимировна
6.6
1

Киселева Ирина Владимировна

Стоматолог, Зав. отделением
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматология, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Стоматология детская", ВГМУ, 2013 г.
  • Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская стоматологическая поликлиника
ул. Суханова, 1
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
1 отзыв

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