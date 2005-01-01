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Клименко Ирина Николаевна
6.0
0
Клименко Ирина Николаевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2005 г. окончания
Интернатура по специальности "Неврология", ВГМУ
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Неврология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
пер. Почтовый, 9
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов
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