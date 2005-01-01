  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Клименко Ирина Николаевна
Клименко Ирина Николаевна
6.0
0

Клименко Ирина Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2005 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Неврология", ВГМУ
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Неврология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
пер. Почтовый, 9
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи