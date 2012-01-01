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  3. Клоповская Наталья Николаевна
Клоповская Наталья Николаевна
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Клоповская Наталья Николаевна

Кардиолог
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
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