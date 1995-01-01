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Кляхина Виктория Анатольевна
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Кляхина Виктория Анатольевна
УЗИ-специалист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1995 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМУ, 1996 г.
Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", "Функциональная диагностика", ВГМУ, 2005 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2015 г.
Сертификат "Функциональная диагностика", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Меридиан здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Прапорщика Комарова, 13
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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