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  3. Князева Эльвира Борисовна
Князева Эльвира Борисовна
7.2
4

Князева Эльвира Борисовна

Стоматолог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
4 отзыва

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