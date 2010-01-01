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Кожеченков Артем Олегович
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Кожеченков Артем Олегович

Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • Лечебный факультет Самарского военно-медицинского института в 2009 г.
  • Интернатура по специальности «Общая хирургия» на базе Самарского военно-медицинского института в 2010 г.
  • Ординатура по специальности «Офтальмология» на базе ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова» 2012—2015 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2010-2012 гг. командир операционно-перевязочного взвода-ведущий хирург медицинской роты 336 отдельной гвардейской бригады морской пехоты (г.Балтийск, Калининградская область).
  • 2016-2019 гг. старший ординатор офтальмологического отделения ФГКУ «1477 ВМКГ» МО РФ (г.Владивосток).
  • С 2019 г. по настоящее время врач-офтальмолог ООО «Приморский центр микрохирургии глаза»
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Адреса и стоимость приёма
Приморский центр микрохирургии глаза
ул. Русская, 59Г
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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