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Когин Сергей Иванович
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Когин Сергей Иванович

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 19 лет
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Мануальный терапевт, остеопат, Медицинский центр "Формула Здоровья"
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Адреса и стоимость приёма
Формула Здоровья
пр-т Острякова, 5
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
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