Когин Сергей Иванович

В совершенстве владеет такими техниками как, остеопатия (его руки чувствуют даже малейшие изменения в состоянии фасций, мышц и суставов), а так же висцеральная терапия (работа с внутренними органами, устранение венозных и лимфатических застоев, постановка внутренних органов в естественное положение).