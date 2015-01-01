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Кокошко Ирина Геннадьевна
6.0
0
Кокошко Ирина Геннадьевна
Лаборант
Стаж 27 лет
Информация о враче
Образование
Тулунское медицинское училище, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Лабораторная диагностика", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
0 отзывов
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