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Колчин Антон Алексеевич
6.0
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Колчин Антон Алексеевич
Психиатр-нарколог
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, "Лечебное дело", 2010 г.
2014-2015 клиническая интернатура по специальности "психиатрия".
2019-2020г. переподготовка по специальности "психиатрия и наркология"
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
2015 г. - 2020 г. врач психиатр ГБУЗ ККПБ г. Владивосток.
2020 г. врач психиатр КГБУЗ ССМП г. Владивосток.
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Адреса и стоимость приёма
MedCenterBN
ул. Борисенко, 40
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
3800 р
Вторичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
2800 р
0 отзывов
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