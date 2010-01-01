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  3. Колчин Антон Алексеевич
Колчин Антон Алексеевич
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Колчин Антон Алексеевич

Психиатр-нарколог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, "Лечебное дело", 2010 г.
  • 2014-2015 клиническая интернатура по специальности "психиатрия".
  • 2019-2020г. переподготовка по специальности "психиатрия и наркология"
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2015 г. - 2020 г. врач психиатр ГБУЗ ККПБ г. Владивосток.
  • 2020 г. врач психиатр КГБУЗ ССМП г. Владивосток.
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Адреса и стоимость приёма
MedCenterBN
ул. Борисенко, 40
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
3800 р
Вторичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
2800 р
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