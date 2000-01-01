  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Коломенцева Ольга Сергеевна
Коломенцева Ольга Сергеевна
6.0
0

Коломенцева Ольга Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2012 г.
  • Тематическое усовершенствование "Профпатология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
ул. Некрасовская, 52
Консультация взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи