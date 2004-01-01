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Кондрашов Игорь Александрович
6.3
2
Кондрашов Игорь Александрович
Хирург
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
2 отзыва
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