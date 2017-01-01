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Коновалова Надежда Федоровна
6.0
0
Коновалова Надежда Федоровна
Хирург
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебное дело, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Хирургия", 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
ул. Некрасовская, 46
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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