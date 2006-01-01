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Коптева Наталья Юрьевна
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Коптева Наталья Юрьевна

Рефлексотерапевт, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование по иглорефлексотерапии в Академии Традиционной Китайской Медицины провинции Хэйлунцзян (г. Харбин), 1991 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Ординатор отделения рефлексотерапии, Приморская Краевая Клиническая больница, 1984 - 2006 гг.
  • Иглорефлексотерапевт, Ли Вест, 2008 г. - по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Ли Вест
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Светланская, 16
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Рефлексотерапевт
По запросу
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