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  3. Корецкая Валерия Николаевна
Корецкая Валерия Николаевна
6.0
2

Корецкая Валерия Николаевна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №1
ул. Завойко, 8
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва

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