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Коробкина Оксана Борисовна
6.9
3
Коробкина Оксана Борисовна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Ивалга
ул. Космонавтов, 5
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
3 отзыва
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