  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Коробко Василий Александрович
Коробко Василий Александрович
6.0
0

Коробко Василий Александрович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Адреналин
пер. Краснознаменный, 12
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи