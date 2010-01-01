Ковальчук Екатерина Владимировна

Автор более 40 печатных работ в ведущих российских и зарубежных журналах. Соавтор 4 научно-методических изданий. Владеет всеми современными, инновационными методами коррекции и профилактики возрастных изменений кожи (весь спектр инъекционных и аппаратных методик), патологических состояний кожи, а также волос и кожи головы