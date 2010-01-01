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  3. Ковальчук Екатерина Владимировна
Ковальчук Екатерина Владимировна
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Ковальчук Екатерина Владимировна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный дело, 2010 г. окончания
  • Клиническая ординатура по специальности "Дерматовенерология" на базе кафедры дерматовенерологии и косметологии ВГМУ, 2010-2012 гг.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Косметология", Российская Медицинская Академия последипломного образования, г. Москва, 2012 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности "Трихология", Санкт-Петербургский Государственный Медицинский Университет им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр лазерной флебологии
Доступна онлайн запись
пр-т Океанский, 54
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Трихолог
По запросу
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