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Ковтун Яна Васильевна
6.0
0
Ковтун Яна Васильевна
Стоматолог-хирург
Стаж 1 год
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Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стомос
Владивосток, ул. Некрасовская, 96
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
0 отзывов
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