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  3. Ковтун Яна Васильевна
Ковтун Яна Васильевна
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Ковтун Яна Васильевна

Стоматолог-хирург
Стаж 1 год
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стомос
Владивосток, ул. Некрасовская, 96
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
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