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Ковтыка Анна Юрьевна
6.0
0
Ковтыка Анна Юрьевна
Дерматовенеролог
Стаж 13 лет / Врач первой категории
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Океан
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
0 отзывов
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