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  3. Красильникова Надежда Ивановна
Красильникова Надежда Ивановна
6.0
0

Красильникова Надежда Ивановна

Лаборант
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Приморская, 6
Первичный приём детей
Лаборант
По запросу
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