  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кривенок Владимир Семенович
Кривенок Владимир Семенович
6.0
0

Кривенок Владимир Семенович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Благовещенский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1973 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №1
ул. Завойко, 8
Консультация взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи