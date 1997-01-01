Кривоносов Юрий Анатольевич

Читинский Государственный Медицинский Институт, 1988 г. окончания
Интернатура по стоматологии, Дорожная клиническая больница, 1988 - 1989 гг.
Курсы повышения квалификации
Мастер-класс "Выполнение ортопедических этапов на дентальных имплантантах "Конмет", 2005 г.
Семинар по теме "Протезирование с опорой на импланты", 2011 г.
Семинар "Проблемы окклюзионных нагрузок на ортопедические компоненты", 2012 г.
Повышение квалификации "Инструментальный клинический функциональный анализ в процессе обследования и комплексного лечения стоматологического больного", 2012 г.
Семинар и мастер-класс "Препарирование под ортопедические конструкции (коронки, вкладки, накладки, виниры), временные конструкции. Все виды оттисков", 2012 г.
Курс "Концепция и протоколы одномоментной имплантации и немедленной нагрузки", 2016 г.
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Участие в ассоциациях
Участник международной образовательной конференции по имплантологии и эстетической стоматологии «Интегрированный подход к достижению идеального эстетического результата на имплантатах, 10 - 11 ноября 2013 г.
Участник Международного конгресса Nobel Biocare World 2G: современные концепции как фактор успешного имплантологического лечения, 27 - 28 июня 2015 г.
Опыт работы
Должность врача интерна по стоматологии, Дорожная клиническая больница, 1988 - 1989 гг.
Стоматологическая клиника "Престиж", 1989 - 1997 гг.
Стоматологическая клиника "Колот", 1998 - 2002 гг.
Стоматологическая клиника "Денталлюкс Сервис", 2002 - 2013 гг.
Врач стоматолог-ортопед, генеральный директор, стоматологическая клиника "Дарина", с 2013 г. по настоящее время
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