Кривоносов Юрий Анатольевич

Мастер-класс "Выполнение ортопедических этапов на дентальных имплантантах "Конмет", 2005 г.

Семинар по теме "Протезирование с опорой на импланты", 2011 г.

Семинар "Проблемы окклюзионных нагрузок на ортопедические компоненты", 2012 г.