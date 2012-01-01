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  3. Кривоносова Зоя Юрьевна
Кривоносова Зоя Юрьевна
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Кривоносова Зоя Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2008 - 2012 гг.
  • Интернатура по стоматологии, 2012 - 2013 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Семинар "Современные методы терапевтического лечения в клинической стоматологии", 2013 г.
  • Семинар "Современная Эстетическая реставрация. Анатомия определяет цвет. Теория и практика", 2014 г.
  • Профессиональная переподготовка по программе "Стоматология-Терапевтическая", 2015 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач интерн по стоматологии, 2012 - 2013 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Дарина
Доступна онлайн запись
пр-т Красного Знамени, 10
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов

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