  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кругляк Татьяна Анатольевна
Кругляк Татьяна Анатольевна
6.0
0

Кругляк Татьяна Анатольевна

Стоматолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Гамарника, 21
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи