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Крутилина Светлана Владимировна
5.7
1
Крутилина Светлана Владимировна
Онколог
,
Онколог-маммолог
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Меридиан здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Прапорщика Комарова, 13
Первичный приём взрослых
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1 отзыв
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