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  3. Крутилина Светлана Владимировна
Крутилина Светлана Владимировна
5.7
1

Крутилина Светлана Владимировна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Меридиан здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Прапорщика Комарова, 13
Первичный приём взрослых
Онколог-маммолог
По запросу
Приморский краевой онкологический диспансер
ул. Русская, 59
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
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