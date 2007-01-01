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  3. Куликова Марина Александровна
Куликова Марина Александровна
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Куликова Марина Александровна

Психолог
Стаж 10 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГУ, Институт психологии и социальных наук, специальность: Психология, специализация: Социальная психология; присуждена квалификация: Психолог, преподаватель психологии
Курсы повышения квалификации
  • Тренинг "Вместе против домашнего насилия и торговли людьми", 2007 г.
  • Практический семинар "Возможности нарративного подхода в работе с кризисными ситуациями с применением метафорических ассоциативных карт", 2015 г.
  • Семинар-тренинг преподавателя государственного наркологического центра д.м.н. Агибаловой Т.В. "Мотивация наркологических больных на участие в лечебно-реабилитационных программах",
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Психолог, Подростковый Центр "Доверие"
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Адреса и стоимость приёма
Альтер Натива
Доступна онлайн запись
ул. Некрасовская, 90
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
Консультация детей
Психолог
По запросу
15 отзывов

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