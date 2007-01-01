Куликова Марина Александровна
Стаж 10 лет
Принимает детей
Консультирует взрослых по вопросам семейных и социальных (работа, учеба, окружение) взаимоотношений; помогает найти ресурсы в сложной ситуации, преодолеть депрессию.
Консультирует родителей с детьми по вопросам школьных проблем, в том числе детей с ОВЗ. Работает с психосоматическими проявлениями. Проводит занятия (индивидуальные и в малых группах) по развитию эмоциональной грамотности и по эффективному взаимодействию детей и родителей.
Консультирует родителей с детьми по вопросам школьных проблем, в том числе детей с ОВЗ. Работает с психосоматическими проявлениями. Проводит занятия (индивидуальные и в малых группах) по развитию эмоциональной грамотности и по эффективному взаимодействию детей и родителей.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Некрасовская, 90
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
Консультация детей
Психолог
По запросу
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