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  3. Кульчицкая Татьяна Васильевна
Кульчицкая Татьяна Васильевна
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Кульчицкая Татьяна Васильевна

Косметик-эстетист
Стаж 19 лет
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело в косметологии", 2013 г.
  • Сертификат "Лечение косметических дефектов кожи методом фракционного фототермолиза", Премиум Эстетик, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Медклуб
ул. Тигровая, 20А
Первичный приём взрослых
Косметик-эстетист
По запросу
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