Кульчицкая Татьяна Васильевна
Стаж 19 лет
Специалист в области косметических уходов, аппаратных методик. Работает на следующих косметических марках: Evidens de beaute, Karin Herzog, Apot Care, Intraceuticals. Владеет техникой различных массажей по лицу, выполняет все виды химических пилингов. По назначению врача выполняет мезотерапию, плазмолифтинг.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Тигровая, 20А
Первичный приём взрослых
Косметик-эстетист
По запросу
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