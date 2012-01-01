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Кульков Леонид Леонидович
6.0
0
Кульков Леонид Леонидович
Психиатр
Стаж 40 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, врач-лечебник, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Психиатрия-наркология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
0 отзывов
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