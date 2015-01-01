Купчина Екатерина Александровна
Стаж 4 года
Принимает детей
Проводит прием, консультацию и лечение пациентов с патологией органа зрения с воспалительными заболеваниями, сосудистой патологией глаз, дистрофическими заболеваниями, близорукостью, синдромом сухого глаза, послеоперационные состояния глаз и др. Проводит снятие послеоперационных швов, проведение амбулаторных операций на веках, удаление халазиона. Проводит введение лекарственного препарата "Ретиналамина" в субтеноново пространство глаза пациентам с глаукомой, атрофией зрительного нерва, дистрофическими заболеваниями глаз.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Русская, 51В
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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