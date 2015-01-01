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Купчина Екатерина Александровна
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Купчина Екатерина Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 4 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Лечебное дело, 2015 г. окончания
  • Интернатура по специальности Офтальмология, 2016 г.
  • Ординатура по специальности Офтальмология, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ Международный цикл по программе «Клинические испытания лекарственных средств в офтальмологии. Принцип надлежащей клинической практики (ICH GCP), г. Москва, 2017 г.
  • ПК «Глаукома. Современные методы диагностики и лечения», НИИ Глазных Болезней, г. Москва, 2017 г.
  • ПК «Лазерная хирургия. Флуоресцентная ангиография», «Микрохирургия глаза» ак.С.Н. Федорова, г. Москва, 2018 г.
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник Ассоциации офтальмологов России
  • Участник XIII Тихоокеанской научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием, 2012 г.
  • Участник XVI Тихоокеанской научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием, 2015 г.
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Опыт работы
  • Врач-офтальмолог, Амбулаторно-поликлиническое офтальмологическое отделение КГБУЗ "ВКДЦ", 2016 - 2018 гг.
  • Врач-офтальмолог, «Медицинский центр Новое зрение», 2018 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Новое зрение
Владивосток, ул. Русская, 51В
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
2 отзыва

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