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  3. Кускашева Ольга Федоровна
Кускашева Ольга Федоровна
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Кускашева Ольга Федоровна

Стоматолог
Стаж 32 года
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, Зубной врач, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Стоматология", Владивостокский базовый медицинский колледж, г. Владивосток, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская стоматологическая поликлиника
ул. Суханова, 1
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
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