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Кутенкова Людмила Григорьевна
6.3
1
Кутенкова Людмила Григорьевна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
1 отзыв
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