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Кузнецов Алексей Павлович
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Кузнецов Алексей Павлович

Уролог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Астраханский государственный медицинский институт им. А.В. Луначарского, «Лечебное дело», 1994 г. окончания
  • Военно-медицинская академия г. Санкт-Петербурга, «Врач-уролог», 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, СЦ «Избранные вопросы урологии и андрологии», 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Начальник отделения военно-морского клинического госпиталя ТОФ
  • Врач-уролог, Медицинский центр "ДиаМед"
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Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Консультация взрослых
Уролог
По запросу
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