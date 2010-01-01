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Кузьмин Игорь Иванович
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Кузьмин Игорь Иванович

Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Травматология и ортопедия", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
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