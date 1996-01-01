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Лаврова Оксана Николаевна
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Лаврова Оксана Николаевна

Психолог
Стаж 18 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • СВГУ, Психология, 1991 - 1996 гг.
  • ТГМУ, Клиническая психология, 2007 - 2008 гг.
Курсы повышения квалификации
  • "Техники гуманистической психологии. Эмоциональная психотерапия", Ассоциация гуманистической психологии, 1999 г.
  • "Базовый курс позитивной психотерапии", Висбаденская академия психотерапии, 2004 г.
  • "Тревожные и депрессивные расстройства в соматической практике", ТГМУ, 2005 г.
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Участие в ассоциациях
  • Член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ)
Опыт работы
  • Владивостокский клинико-диагностический центр, отделение "Центр психотерапии", 2004 - 2012 гг.
  • Психолог, частная практика, 2012 - 2016 гг.
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Адреса и стоимость приёма
ИП Лаврова О. Н.
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Борисенко, 34
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
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