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Лаврова Оксана Николаевна
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Лаврова Оксана Николаевна
Психолог
Стаж 18 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Информация о враче
Образование
СВГУ, Психология, 1991 - 1996 гг.
ТГМУ, Клиническая психология, 2007 - 2008 гг.
Курсы повышения квалификации
"Техники гуманистической психологии. Эмоциональная психотерапия", Ассоциация гуманистической психологии, 1999 г.
"Базовый курс позитивной психотерапии", Висбаденская академия психотерапии, 2004 г.
"Тревожные и депрессивные расстройства в соматической практике", ТГМУ, 2005 г.
"Эриксоновская терапия и гипноз", МГУ им. Невельского, 2014 г.
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Участие в ассоциациях
Член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ)
Опыт работы
Владивостокский клинико-диагностический центр, отделение "Центр психотерапии", 2004 - 2012 гг.
Психолог, частная практика, 2012 - 2016 гг.
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Адреса и стоимость приёма
ИП Лаврова О. Н.
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Борисенко, 34
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
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