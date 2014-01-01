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Лазарева Марина Борисовна
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Лазарева Марина Борисовна

Терапевт
Стаж 33 года
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Терапия", 2014 г. окончания
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
ул. Некрасовская, 52
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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